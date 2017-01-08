Mardin'de Husumetli Akrabalar Barıştırıldı

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasındaki husumet son buldu.



Artuklu'da 2005 yılında Paşavat aşiretine mensup Sıraç Ayanoğlu ve Aziz Ayanoğlu aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümünün ardından başlayan husumet, Mardin Müftülüğü Barış Komisyonunun girişimiyle barış yemeğiyle sona erdirildi.



Yenişehir Mahallesi'nde Yücesoy Taziye Evi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda her iki ailenin mensupları tokalaştı.



İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince Artuklu Belediyesine de görevlendirilen Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, barışa atılan bu adımı çok önemsediklerini söyledi.





Bütün dünyaya, sıkıntılı bir süreçte dahi birlik içinde olabildiklerini gösterdiklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:





"İçinden geçtiğimiz süreçte, dış güçlerin ülkemizi ve milletimizi kavgaya, endişeye ve şiddete çekmeye çalıştıkları bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir mesaj verildi. Zor zamanımızda bir araya gelinmeyecek denilen meselelerde dahi, bir araya geleceğimizi, beraber olacağımızı bir ve diri olacağımızı gösterdik. Bu bütün Türkiye'ye ve dünyaya verilen mesajı çok kıymetli görüyoruz. Ayanoğlu ailesinin yaptığı bu barış, ailelerin birliğine ve beraberliğine vesile olur. "





Mardin Müftü Vekili İsmail Ünal ise bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın." dedi.





Ünal, barışa katkı sunan komisyon üyelerine ve aile büyüklerine de teşekkür etti.



Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı'nın okuduğu duanın ardından yemek yenildi.



Etkinliğe, AK Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.