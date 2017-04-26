Terör Örgütü PKK/YPG Mardin'de Bulunan Hudut Karakollarına Saldırdı
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 3 hudut karakoluna havan saldırısı yapıldı.
Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Akdoğan, Haznedar ile Karatepe Hudut Karakollarına, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Dırbesiye bölgesinden havan saldırısı yapıldı.
2 ASKER HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından yapılan havan saldırılarına misliyle karşılık verdi.