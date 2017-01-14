Mardin'de Hızlı Antijen Testi Uygulanmaya Başlandı

Mardin merkez Artuklu ilçesi Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde hızlı antijen testi uygulanmaya başlandı.



Mardin Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, akut farenjitin dünyada üst solunum yolu enfeksiyonları içinde en sık olarak gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi.





"Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların yüzde 85'i virüslerden oluşuyor" diyen Yavuz, şöyle devam etti:





"Yüzde 15'lik bir kısmı da bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup bunların oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerekir. Ancak bunların her ikisinin ayrımı zor olduğundan viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz bir antibiyotik kullanımına başvuruluyor."



Hızlı antijen testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacağını belirten Yavuz, "Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konacak. Test, özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok' denilen enfeksiyonlara uygulanacak." diye konuştu.