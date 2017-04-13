Mardin'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) eğitim gören yaklaşık 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, MAÜ'ye bağlı farklı fakültelerde eğitim gören yaklaşık 80 öğrenci, üniversiteye bağlı yemekhanelerde yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlıklarını öğretmen ve arkadaşlarını ileten öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, ayakta yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri üniversiteye gelerek, hem yemeklerden hem de sudan numune aldı. - MARDİN