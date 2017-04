Mardin'de Genç Girişimcilere Sertifikaları Verildi

Mardin'de KOSGEB ile Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliğiyle açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursunu tamamlayan 30 kursiyere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Mardin'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursunu tamamlayan 30 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği Konferans salonunda gerçekleşen sertifika törenine, Vali Mustafa Yaman, KOSGEB 1. Hukuk Müşaviri Av. Murat Durgan, KOSGEB Müdürü Serdar Altan, Bilim Sanayi İl Müdürü Musa Öztürk, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, İlim Yayma Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Necmettin Başboğa, Mardin-Şırnak Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Hamit Durgan, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Mardin Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Şehmus Sayat ve kursiyerler katıldı.



Yararlandıkları kredilerle iş kuran ve kurdukları işleri büyüten müteşebbislerin tecrübelerini katılımcılarla paylaştıkları toplantıda konuşan Vali Yaman, KOSGEB'in çok önemli desteklerde bulunduğunu, destek verdiği girişimcilerin işlerini büyütmekle kalmayıp, ihracat yapan ve istihdamı arttıran işletmeler haline gelmelerinin bütün müteşebbislere örnek gösterilecek ve takdir edilecek bir durum olduğuna dikkat çekti.



Küçük ve orta ölçekli esnaflar için lokomotif görevi gören KOSGEB bütçesinin hükümet tarafından 2,5 kat arttırılarak adeta doping etkisi oluşturduğunu kaydeden KOSGEB 1. Hukuk Müşaviri Av. Murat Durgan, KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz kredi desteği ile ilk önce 15 bin işletmeye sonrasında da 460 bin işletmeye can suyu olduğunu söyledi. Durgan, "27 Mattan başlamak üzere üç haftadan beri başta sayın bakanımız, müsteşarımız ve başkanımız olmak üzere KOSGEB'in idari görevde bulunan bütün yöneticileri ülkemizin dört bir yanına dağılarak, kredilerin hızlı ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması konusunda seferber oldular. Ben de bu amaçla Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 18 şehrimizin hemen hepsini, bütün müdürlüklerimizi, bakanlığımızın il müdürlüklerini, protokolde imzası bulunan banka şubelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yapılması gerekenler üzerine istişarelerde bulundum. Bu kapsamda, gittiğim bütün illerde Ağrı'dan Şırnak'a, Erzurum'dan Mardin'e kadar bütün illerimizdeki yönetici ve uzman ve diğer personellerimizle hafta sonu da dahil olmak üzere büyük bir fedakarlıkla esnafımıza can suyu desteğinde bulunmak üzere çalıştıklarına memnuniyetle şahit oldum" diye konuştu.



Durgan, KOSGEB'in bu süre zarfında bölge illerine şuana kadar 590 milyon 200 bin faizsiz kredi kullandırıldığını, Mardin'de ise bu rakamın 13 milyon 576 bin lirayı aştığını kaydetti. - MARDİN