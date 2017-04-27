Mardin'de 'Geçmişten Günümüze Ortadoğu' Sempozyumu

Mardin'de iki gün devam edecek "Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu" başladı.



Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesinin destekleri ile Kültür Konseyi'nin organizasyonunda düzenlenen, "Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu" açılış konuşmaları ve ardından birinci oturumu ile başladı. Artuklu Üniversitesi AKM Salonu'nda yapılan sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



"Ortadoğu dünyanın en önemli merkezlerindedir"



Dünyanın en önemli merkezlerinden ve en çok tartışılan bölgelerinden Ortadoğu'nun her zaman olduğu gibi hala akademik, siyasal ve gündelik tartışmaların ilgi odağı olduğunu dile getiren Yaman, "Sempozyum, bu coğrafyanın bütün zenginliğinin, stratejik yapısının, geçmişinin, bugünün ve geleceğinin konuşulacağı bu güzide mecliste entellektüel birikime önemli ölçüde faydalı olacak. Bölgemizde ki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektifte bakılmasını sağlayacak iştiraklere şahit olunacağını umuyorum" dedi.



"Ortadoğu, bilim, sanat ve düşünce merkezidir"



Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise Ortadoğu'nun medeniyetlerin ve ilmin beşiği olduğunu ifade etti. Ortadoğu'nun başladığı merkez olduğunu kaydeden Ağırakça, "Allah'ın Hz. Adem'i yeryüzüne indirdiği bölgedir. Vahyin yeryüzüne indiği bölgedir. Peygamberlerin büyük ekseriyetinin geldiği merkezdir. Medeniyetlerin ve ilmin beşiğidir. Dicle ile Fırat'ın suladığı bereketli toprakların bulunduğu bir yerdir Ortadoğu. Burada medeniyetler yaşamış, ilk medeniyetler buradan ortaya çıkmış ve insanlık ilk verilerini burada gerçekleştirmiştir. Ortadoğu bilim, sanat ve düşünce merkezidir" diye konuştu.



Ortadoğu'nun birlikte yaşamanın mekanı olduğunu ifade eden Ağırakça, şunları kaydetti:



"Ümmetin birliğini sağlama üzere İslam Medeniyetini ortaya çıkarmak için ilk üniter devletlerin kurulduğu bölgedir Ortadoğu. Ortadoğu, birlikte yaşamanın örnekliğini bütün dünyaya öğretmiş olan bir mekandır. Bunun en güzel örneği de Mardin'dir. İslam Medeniyeti ve İslam hakimiyeti sürdüğü müddetçe huzurun hakim olduğu bir mekandır Ortadoğu."



Konuşmaların ardından sempozyumun birinci oturumuna geçildi. İki gün ve 6 oturum ile devam edecek sempozyum birinci oturumunda Prof. Dr. Talip Alp, "Medeniyet ve bilim beşiği Mezopotamya", Dr. Ayhan Vergili, "Stratejik yapı itibariyle Orta Doğu ve tarihi süreç içerisinde kurulan üniter ve milli devletler", Prof. Dr. Tayyar Arı, "Geleceğe bakarken Orta Doğu ve Türkiye" ve Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan ise, "Orta Doğu'da birlikte yaşama kültürü: Mardin örneği" konularını anlattı. - MARDİN