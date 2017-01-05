Mardin'de Geçen Yılın Trafik İstatistikleri

Mardin'de geçen yılın trafik istatistikleri açıklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 2016 yılında 12 ölümlü, 671 yaralanmalı ve 688 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.



Trafik kazalarında 14 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 140 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaşanan kazaların en aza indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı kaydedildi.