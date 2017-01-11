Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişi ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında sosyal ağlar üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenlerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca Mardin merkez Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalışan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Mardin'de Fetö ve PKK Mensubu 6 Kişi Tutuklandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişi ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 2 kişi ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı.
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