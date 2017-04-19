Mardin'de Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor.



Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Mendeş gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri, Mendeş'in makamında, evinde ve arabasında arama yapıyor.



Mendeş'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.