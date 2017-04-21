Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 21 eski polis tutuklandı.

Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 21 eski polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 21 eski polisin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.

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