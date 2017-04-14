Mardin'de Fakülte Binasını Sel Suları Bastı

MARDİN'de etkili yağmurla birlikte oluşan sel suları, Artuklu Üniversitesi kampus alanında bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasını bastı. Altyapısı yetersiz olan binaya çamurlu su doldu.



Diyarbakır Yolu üzerinde bulunan Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları altında kaldı. Altyapı şebekesinin yetersiz olduğu fakülte binasında, su baskının olduğu giriş katı içerisinde su giderinin olmamasından dolayı sular birikti. Bazı bölümlerde derslere ara verilirken öğrenciler her yağmur yağdığında bu sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, tepkilerini dileri getirdi.



- Mardin