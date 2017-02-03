Mardin'de Engelliler Cuma Namazını Camide Kılıyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentteki engelliler evlerinden alarak cuma namazına götürülüyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazı için camiye gidemeyen engellilere servis hizmeti sunarak, onların dini vecibelerini yerine getirmesini sağlıyor.



Kent merkezinde oturan engelliler, engelli servisiyle evlerinden alınarak namaz kılacakları Sadık Yay Camisi'ne getirildi ve belediye ekiplerince servisten indirildikten sonra tekerlekli sandalyeye bindirilerek caminin içine alındı.



Cuma namazını burada kılan engelli vatandalar, servis aracıyla evlerine bırakıldı.



Bedensel engelli Mehmet Çetin Alan, ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.



"Belediyenin sunduğu hizmetten dolayı ilk defa caminin içini gördüm" sözlerine yer veren Alan, çok duygulandığını dile getirdi.



Alan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a hizmetinden ötürü teşekkür etti.



Engelli Murat Eroğlu da cuma namazını rahat kıldığını ifade etti.



Belediye ekiplerince kişisel bakımlarının da yapıldığını kaydeden Eroğlu, "Cuma olduğundan dolayı belediye ekipleri sabah geldiler. Bizi evlerimizde traş ettiler. Daha sonra engelli servisiyle bizi camiye getirdiler. Kolayca namazımızı kıldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Onlara ve tüm Müslümanlara dua ettim." değerlendirmesinde bulundu.