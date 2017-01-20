Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.





İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan 20 bekçi ve polis memuru için program düzenledi.





Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile İl Emniyet Müdür yardımcıları Adnan Aksakal ve Selami Bıçakçı, emniyet çalışanlarını tebrik ederek altın hediye etti.





Personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerinde hep bir arada olmak istediklerini belirten Onar, "Evlenen, çocuğu olan, sünnet ettiren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Daha nice güzel günler temenni ediyoruz." dedi.





Onar, geçtiğimiz günlerde de 54 emniyet çalışanına altın hediye etmişti.