Mardin'de Elektrik Kesintisi Uyarısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Çarşamba günü 08.30 ile 14.30 saatleri arasında enerji kesintisine gidileceği bildirildi.



Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, yarın Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Açıklamada, "Mardin ili Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni kurulan beton köşk çalışmaları için 19.04.2017 Çarşamba günü 08.30-14.30 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır" denildi. - MARDİN