Mardin'de Elektrik Kesintisi Uyarısı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.



Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, yarın ve Pazartesi günü Mardin merkez Artuklu ilçesinde hat çekim işlemleri nedeniyle 08.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde hat çekim işlemleri nedeniyle 21 Ocak 2017-23 Ocak 2017 tarihleri arasında saat 08.30-17.00 saatlerinde Selen Kışlası ve Orman Fidanlık bölgelerinde enerji kesintisi yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN