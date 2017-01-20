Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.





Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bazı alanlarda elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.





Açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde hat çekim işlemleri nedeniyle 21, 22 ve 23 Ocak'ta saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında Selen Kışlası ve Orman Fidanlık bölgelerinde enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.