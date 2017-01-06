TÜMÜ
Haberler Search
Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 gün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 gün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde trafolardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesintinin 7-8 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads