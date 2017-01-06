Mardin'in Artuklu ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 gün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde trafolardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, kesintinin 7-8 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.
Mardin'de Elektrik Kesintisi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 gün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 gün elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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