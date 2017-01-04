Artuklu ilçesinde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde elektrik iletim direklerinde çalışma yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışma nedeniyle yarın 08.30-17.00 saatlerinde enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.
Mardin'de Elektrik Kesintisi
Artuklu ilçesinde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Artuklu ilçesinde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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