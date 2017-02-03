Mardin'de Elektik Kesintilerine Tepki

Mazıdağı ilçesinde vatandaşlar, elektrik kesintilerine tepki gösterdi.



Dicle Edaş ilçe hizmet binası önünde toplanan bir gurup, elektrik kesintilerinden dolayı tepkilerini dile getirerek sorunun çözümü için yetkililerden destek istedi.



Grup adına Dicle Edaş yetkilileriyle görüşen Mehmet Sait Özdemiz, sorunun çözümü için kendilerine söz verildiğini belirtti.



Toplanan kalabalık, daha sonra dağıldı.