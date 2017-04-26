Mardin'de Ele Geçirilen Patlayıcı Böyle İmha Edildi

Mardin'de ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi



MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ilçesi Şiftek Mezrası'nda operasyon düzenledi. Operasyonda mezranın güneyinde bir bahçe duvarı içerisine gizlenmiş 18 kilogramlık tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile 6 adet piknik tüpü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Konuya ilişkin Mardin Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "26/04/2017 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, Derik İlçemize bağlı Şiftek Mezrası güneyinde bir bahçe duvarı içerisine gizlenmiş halde 18 kilogramlık tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile 6 adet piknik tüpü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiş, ele geçirilen patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.