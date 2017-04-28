Mardin'de Düzenlenen Ortadoğu Sempozyumu Sona Erdi

Mardin'de düzenlenen "Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.



Kültür Konseyi ve Mardin Artuklu Üniversitesinin, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği sempozyumda konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, şu ana kadar üniversite olarak büyük çapta 5 sempozyum düzenlediklerini söyledi.



Bu tür sempozyumların beyin fırtınası estirdiğini ifade eden Ağırakça, "Bu sempozyumlarda çok güzel şeyler konuşuldu. Adeta İslam dünyasının geleceğini, Ortadoğu'nun geleceğini konuştuk. Dünya siyaseti karşısında Müslümanın takınması gereken tavrı dile getirdik." dedi.



Sempozyumda Ortadoğu ve Akdeniz havzası insanlarının dünyada gelişen olaylar konusunda neler yapması gerektiğini üzerinde durduklarını kaydeden Ağırakça, şunları söyledi:



"Ortadoğu'nun ve Ortadoğu milletlerinin, Akdeniz havzası insanlarının neler yapması gerektiğini, hangi stratejileri izlemeleri üzerine bu 5 sempozyumda alabildiğine doluydu. Beyin fırtınasıyla, kanaatimce 5 güzel eser ortaya çıktı. Gençlerin önünü açacak ve bundan sonraki nesillere de basamak olabilecek nitelikte düşüncelerdir."





Prof. Dr. Muhittin Ataman da farklı bakış açılarını temsil edenlerin bir araya gelmesi bakımından sempozyumun önem arz ettiğini belirtti.



Mardin'in, Ortadoğu'yu temsil eden tipik bir şehir olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Ataman, şunları kaydetti:





"Çünkü Mardin, barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü çok iyi bir şekilde temsil eden bir şehirdir. Farklı dinlerin, dillerin, kültürlerin, etnik yapıların bir arada yaşaması, Ortadoğu'ya dönük umudun devamı olarak görülebilir. Eğer bir Mardin ruhu geliştirilebilirse ve Ortadoğu'ya teşmil edilebilirse bu Ortadoğu'da yaşayan halklar ve bütün inanç mensupları için umut söylemi olabilir."



İki gün ve 6 oturumla devam eden sempozyum, değerlendirme konuşmalarıyla son buldu.



Sempozyum katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.