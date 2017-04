Mardin'de Dostluk ve Barış Için Zeytin Fidanı Dikildi

Mardin'de tarihi Deyrulzafaran Manastırı yerleşkesi içerisinde dostluk ve barış adına 2 bin zeytin fidanı dikildi.



Dinlerin, dillerin kenti Mardin'de bulunan ve Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırı yerleşkesinde, aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İstanbul Beyoğlu Meryemana Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin'in katılımlarıyla dostluk ve barış için 2 bin zeytin fidanı dikildi.



Yaman, yaptığı konuşmada, Mardin'de Süryani toplumu ile güzel bir dostluk ve birlikteliğin oluştuğunu ve bunun devam ettiğini söyledi.



Mardin'deki birlikteliğin dünyaya örnek olduğunu ifade eden Yaman, zeytin fidanın dikilmesinin dostluk adına güzel bir adım olduğunu belirtti.



Burada zeytin ağacının dikilmesinin önemli olduğunu dile getiren Yaman, "Mardin yöremiz Derik zeytinin orijinin olduğu bir bölge. Allah rahmet eylesin şehit kaymakamımız da Derik zeytinin yaşatılması için yoğun bir çalışma içerisindeydi. Süryani toplumunun da buna örnek olması Mardin için sevindirici. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman Süryani vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız." diye konuştu.



Vali Yaman'ın Mardin'e geldiği günden beri hizmetleriyle ön planda olduğunu anlatan Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Özmen ise zeytinin bölge için çok büyük bir gerçek olduğunu ifade etti.



Özmen, "Bölgemizde özellikle zeytin ağacının çoğaltılması ve zeytin ağacının kendini göstermesi ruhani anlamda, rahmeti gösteren bir güzelliktir." dedi.



Dayrulzafaran Manastırı'nın bölge için çok önemli bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Özmen, Mardin'in medreseleriyle camileriyle ve kiliseleriyle bir bütün olarak büyük bir güzellik olduğunu vurguladı.



İstanbul Beyoğlu Meryemana Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı Susin de Süryaniler olarak Türkiye'de birlik, beraberlik ve demokrasinin kökleşmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.



Susin, şunları söyledi:



"Hep beraber, bu ülke hepimize yetecek kadar büyük. Hepimizi kucaklayacak özellikte bir ülkedir. 15-20 sene önce isimlerimizi ve kimliklerimizi değiştirerek ve gizleyerek yaşıyorken şimdi ise her gittiğimiz yerde gururla kimliğimizi açıklıyoruz. Geçenlerde Sayın Başbakanımızın konuşmasını izlemiştim. Çok güzel bir şey söyledi, 'Ne olursanız olun kimliklerinizle övünün ama bu ülkenin bayrağıyla da övünün. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için çalışın'. dedi. Biz de yüzde yüz buna katılıyoruz. Özellikle biz Süryaniler olarak varlığımızı bu topraklarda koruyoruz."



Konuşmaların ardından Yaman ile Özmen manastır yerleşkesinde birer zeytin fidanı dikti.