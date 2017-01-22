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Mardin'de Çatışma 3 PKK'lı Terörist Öldürüldü (Ek)
Mardin'de Çatışma 3 PKK'lı Terörist Öldürüldü (Ek)
22 Ocak 2017 Pazar 13:27
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[9187541] DHA
Kürdistan İşçi Partisi
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