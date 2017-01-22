Mardin'de Çatışma 3 PKK'lı Terörist Öldürüldü (Ek)

Mardin'de Çatışma 3 PKK'lı Terörist Öldürüldü (Ek)

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Kürdistan İşçi Partisi, Çatışma, P.K.K., Mardin, Terör, PKK
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