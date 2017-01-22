Mardin'de Çatışma: 3 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in merkez ilçesi Artuklu ve Kızıltepe İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmalearda 3 PKK'lınin etsiz hale getirildiği belirtildi. Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadın gittiği Atatürk Mahallesi'ndeki hücre evine gün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Evde oldukları tespit edilen iki PKK'lı ile çatışma sürerken, bugün sabah saatlerinde bir teröristin daha etksiz hale getirildiği öğrenildi. Diğer PKK'lının ise etsiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Mardin'deki bir diğer çatışma ise, merkez Artuklu İlçesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı Sulak Köyü'nde gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri köye operasyon düzenlendi. Bir grup PKK'lının kaldığı barınağa operesyon gerçekleştiren güvenlik güçlerine PKK'lılar ateşle karşılık vermesi üzerine çatışm yaşandı. Çatışmada 1 PKK'lı etsiz hale getirilirken, barınakta bulunan bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.



NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilildiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 adet Roketatar, 4 roket atar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silahı, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.