Mardin'de Büyük Operasyon 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de Büyük Operasyon 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Mardin, PKK