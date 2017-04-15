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Mardin'de Büyük Operasyon 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
Mardin'de Büyük Operasyon 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
Mardin'de büyük operasyon 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi(Tür: Yurt)
15 Nisan 2017 Cumartesi 14:59
Mardin
'de büyük operasyon 6
PKK
'lı etkisiz hale getirildi
(Tür: Yurt)
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[9503644] DHA
Kürdistan İşçi Partisi
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P.K.K.
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Mardin
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