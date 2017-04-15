Mardin'de Büyük Operasyon 6 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de büyük operasyon 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi(Tür: Yurt)

Mardin'de büyük operasyon 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Mardin, PKK