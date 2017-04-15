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Mardin'de Biri PKK'nın Füzecisi 6 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Ek Fotoğraflar
Mardin'de Biri PKK'nın Füzecisi 6 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Ek Fotoğraflar
Mardin'de biri PKK'nın füzecisi 6 terörist ölü ele geçirildi - ek fotoğraflar(Tür: Yurt)
15 Nisan 2017 Cumartesi 18:01
Mardin
'de biri
PKK
'nın füzecisi 6 terörist ölü ele geçirildi - ek fotoğraflar
(Tür: Yurt)
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[9504309] DHA
Kürdistan İşçi Partisi
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