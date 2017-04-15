Mardin'de Biri PKK'nın Füzecisi 6 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Ek Fotoğraflar

Mardin'de Biri PKK'nın Füzecisi 6 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Ek Fotoğraflar

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