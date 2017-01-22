Mardin'de Biri PKK'nın Bombacısı 2 Terörist Yakalandı

Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında kalan Sulak Mahallesi'nde tespit edilen 4 teröriste yönelik başlatılan operasyonda 2 terörist yaralı olarak yakalandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Mardin'de güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Sulak Mahallesi'nde 4 kişilik terörist grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

2 TERÖRİST YARALI OLARAK YAKALANDI

Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 terörist yakalanırken, 2 terörist ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Mardin Valiliği, 2 teröristin yaralı olarak yakalandığını, operasyonun sürdüğü Sulak Mahallesi'nde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

4 POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST

Öte yandan, yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın bombacılarından olduğu belirlendi. Kawa kod adlı teröristin Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili olduğu da öğrenildi.

KEŞİF YAPAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kızıltepe ilçesinde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadının gittiği Atatürk Mahallesi'ndeki eve gün gece operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün sabah saatlerinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

NUSAYBİN'DE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilldiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesi'nde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 roketatar, 4 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silah, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.