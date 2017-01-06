Mardin'de Bir Yılda Bin 371 Trafik Kazası Yaşandı

Mardin'de 2016 yılında 12'si ölümlü, 671'i yaralanmalı, 688'i maddi hasarlı olmak üzere bin 371 trafik kazası meydana geldi.



Mardin'de geçen yılın trafik kazası istatistikleri açıklandı. Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 12'si ölümlü, 671'i yaralanmalı ve 688'i maddi hasarlı olmak üzere bin 371 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, bin 140 kişi yaralandı. - MARDİN