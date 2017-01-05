Mardin'de Bahçe Duvarına Gizlenmiş Uzun Namlulu Silah Bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bahçe duvarına gizlenmiş uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetlerin kapsamında bir evin bahçe duvarına gizlenmiş uzun namlulu silah bulundu. Söz konusu evde yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.