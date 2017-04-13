Mardin'de, 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlenerek hastanelik oldu



MARDİN Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören 82 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Mardin Artuklu Üniversites'ine bağlı farklı fakültelerde eğitim gören 82 öğrenci, üniversiteye bağlı yemekhanelerde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Yedikleri yemekten rahatsızlık yaşadıklarını fark eden öğrenciler, olayı yakınlarına bildirmelerinin ardından üniversiteye ambulanslar sevk edildi. Bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastaneye giden öğrecilerden 16'sı Mardin Devlet Hastanesi'ndeki servislerde tedavi altına alınırken 66 öğrenci, farklı hastanelere halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrencilere ilk müdahale yapıldıktan sonra öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Öğle yemeği menüsündeki tavuk kızartma, pirinç pilavı, halka tatlı ve yoğurt yiyen öğrencilerin, yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, olayın duyulması üzerine Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri üniversiteye gelerek, hem yemeklerden, hem de içilen sudan numune aldı.