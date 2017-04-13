Mardin'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Mardin'in Ulucanlar mezrasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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