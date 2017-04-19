Mardin'de 7 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı

MARDİN Valiliği, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon için Midyat ve Dargeçit ilçelerine bağlı 7 mahallede bugün sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Dargeçit ilçelerinin 7 mahallesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve onlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 08.00 itibari ile İlimiz Midyat İlçesine bağlı Yumurtalı, Marenka, Doluca Mahalleleri ve Dargeçit İlçesine bağlı Tanyeri, Begendi, Güvenli ve Yeşilöz Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - Mardin