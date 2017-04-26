Mardin'de 58 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MARDİN'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramada, 58 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kızıltepe İlçesi'nde yol kontrolleri yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurarak arama yaptı. eğitimli polis köpeği 'Marmi'nin tepki vermesi üzerine mühürlü dorsesi açılan TIR'da, piyasa değeri 750 bin lira olan 58 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman V. hakkında başlatılan işlemler sürüyor.



- Mardin