Mardin'de 58 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 58 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde durumundan şüphelenilen bir tırı durduruldu. Çekiciye bağlı dorsede dedektör köpekle yapılan aramada, 58 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü Kahraman V. hakkında işlem yapıldı. - MARDİN