Mardin'de 500 Kilogram Amonyum Nitrat Kullanılarak Hazırlanan Eyp İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin Savur'da teröristlerce yola tuzaklanan 500 kilogram amonyum nitrat patlayıcı kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.



TSK, Mardin'in Savur ilçesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü teröristlerce önceden yola tuzaklanan 500 kilogram amonyum nitrat patlayıcı kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, operasyon kapsamında bir sığınak içerisinde tespit edilen bin 400 kilogram amonyum nitrat, 20 litre mazot ve 50 metre elektrik kablosu ile muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi. - ANKARA