Mardin'de 4 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Zanlısı İzmir'de Yakalandı

MARDİN'in Savur İlçesi'nde geçen yıl 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının faili olarak aranan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen 17 yaşındaki S.D., İzmir'in Çeşme İlçesinde garsonluk yaptığı restoranda yakalandı.



Mardin Savur'da 15 Nisan 2016'da 4 askerin şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının faili olarak aranan, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen S.D.'nin, İzmir'in Çeşme İlçesi'nde olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. S.D.'nin, Germiyan Mahallesi'nde bir restoranda çalıştığını tespit eden ekipler, işyerine ait olan, işçilerinin kaldığı barakaya operasyon düzenledi. S.D. gözaltına alındı. S.D'nin parmak izinin, Savur'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcıdakiyle eşleştiği öğrenildi. S.D., Mardin'den gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. - İzmir