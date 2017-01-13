Mardin'de 38 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 38 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri sırasında 42 DPB 22 plakalı kamyonet Ceylanpınar civarında durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 19 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Nusaybin ilçesinde ise İpek Yolu üzeri Barış Petrol karşısında durdurulan 33 D 1322 plakalı tırda yapılan arama neticesinde mazot deposu içerisinde 4 bin 300 paket muhtelif marka kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan 34 ZH 4079 plakalı otomobil ide 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - MARDİN