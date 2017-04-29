Mardin'de 32 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 2 tırın içinde yapılan aramalarda 32 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce kaçaklığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 tır durduruldu. Dorseli tırlarda yapılan kontrollerde dorsenin tabanında zulalanmış 31 bin 460 paket kaçak sigara, diğer araçta çekicinin yatak kısmında 590 paket kaçak sigara bulundu.



Ele geçirilen sigaralara el konulurken, tır sürücüleri Şemseddin G. ve Erol A. hakkında yasal işlem başlatıldı.



(Mehmet Salih Keskin / İHA)