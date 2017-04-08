Mardin'de 2 Polis Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında, 2 polis memuru hayatını kaybetti, bir muhtar yaralandı.



Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Ali Rıza Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü köyü Muhtarı Bozan Delek (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.



Kazada, polis Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı (30) Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkçı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.