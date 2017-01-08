Mardin'de 2 Bin 660 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin, durdurulan bir araç içerisinde yaptığı aramada 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - MARDİN