Mardin'de 15 Suçtan Aranan Hükümlü Çatışmada Öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Uyuşturucu Ticareti Yapma" gibi suçlar olmak üzere 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde alınan bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, A.B. ve yanındaki şüpheli kaçmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ikazına ateşle karşılık veren A.B, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi sonucu yaralandı.



A.B, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın meydana geldiği yerde el bombası, ikamette yapılan aramada ise uyuşturucu ile sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kaçan diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.