Mardin Büyükşehir Belediyesinin Çalışmaları

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de hız verdi.



KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek fotoğraf meraklıları için Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Temel Düzey Fotoğraf Eğitimi" kursu başlattı.



Katılımın yüksek olduğu kursta, kursiyerler haftada 3 gün olmak üzere üç ay boyunca temel fotoğrafçılık eğitimi görecekler.



Konservatuvar binasındaki ilk derse Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ve daire başkanları katıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin değişik bölgelerinde başlattığı peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Kente, modern bir görünüm kazandırmak amacıyla polisevi, çevik kuvvet ve saat kulesi ile Kızıltepe Kavşağı'na kadar orta refüjde rulo çim serimine devam ediliyor.



Belediyenin Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından, doğalgaz altyapı çalışması başlatıldı.



Yenişehir, İstasyon, Yalım ve 13 Mart mahallerinde başlatılan doğalgaz altyapı kazı çalışmalarının eylül ayı içerisinde bitirilerek doğalgaz verilmesi hedefleniyor.



Öte yandan zabıta ekipleri de kente kaçak sebze ve meyve girişini önlemek, üreticiyi korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.