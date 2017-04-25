Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 10 Adet DFSK Mini Maksi Model Araç Hediye Edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin kentinin kendine has mimari dokusunun en önemli unsurlarından olan dar sokaklarında belediyecilik hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hediye edilen yeni DFSK araçlarını kentlilerin hizmetine sundu.

Türkiye'de Şahsuvaroğlu Grup güvencesi ile satışa sunulan DFSK Mini Maxi, Twin Maxi ve Mega Van araçlar; ABS, EBD, ESP ve çift hava yastığı standartları ile güvenliği ön planda tutarak, Dual VVT teknolojisine sahip Euro 6 standartlarına uygun güçlü motoru ile orta düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlıyor. Böylece daha az yakıt sarfiyatıyla daha çok performans ortaya çıkıyor.