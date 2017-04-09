Mardin Bakan Tüfenkçi Yağıştan Dolayı 2 Kez Dağılan Kalabalığa 3'üncü Kez Hitap Etti

Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, iş dünyası ile buluştuktan sonra Yeşilli İlçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Tüfenkçi, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in ısrarı ile yağıştan dolayı iki kez dağılan ilçe halkına üçüncü kez hitap etti.



Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'yi Vali Mustafa Yaman, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ve çok sayıda kişi karşıladı. Havaalanındaki karşılamanın ardından Tüfenkçi ve beraberindekiler bir düğün salonunda esnaf ve işadamlarının katıldığı 'Mardin iş dünyası ile buluşma' toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Mardin'in gelişmesi ve dönüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek,Mardin'in dönüşmesi Türkiye'nin dönüşmesi demektir. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi sağladığımız sürece hem bölgede hem de dünyada çok farklı bir konumda oluruz.Ülkenin bir yeri kaybederken bir yerinin kazanması doğru değildir. Bizler tüm ülkenin kazanması adına koşuşturuyoruz. Türkiye'yi topyekün kalkındırma hedefindeyiz. Nakliyecilere doping olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Buradan bunun müjdesini vereyim.dedi.



İLÇE HALKI İKİ KEZ DAĞILIP ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI



Toplantının ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkçi, burada şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra referandum mitingine katılmak üzere Yeşilli ilçesine geçti. Bakan Tüfenkçi burada Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in ısrarı ile yağmur ve dolu yağışından dolayı iki sefer dağılan, ancak yağışın dinmesi ile üçüncü kez toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Yeniden yağışın başlaması ile selamlama konuşmalarının yapılmadığı mitingde konuşan Bakan Tüfenkçi, Yeşilli halkına yağmur bereketine rağmen kendilerine gösterdikleri sevgi gösterisine teşekkür etti. 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderinin oylanacağını belirten Tüfenkçi, Biz, Türkiye kalkınsın, büyüsün, gelişsin, Yeşilli gelişsin, Mardin gelişsin ve Türkiye hep birlikte büyüsün istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Yine sizlerin desteği ile İnşallah 16 Nisan'da hep beraber evet diyeceğiz. Terörün kökü kazılsın diye, Kandil'in dediği değil, milletin dediği olsun diye, Pensilvanya'nın değil milletin dediği,Yeşilli'nin dediği olsun diye 16 Nisan'da evet diyeceğiz inşallah. Yeşilli Türkiye'nin birliğinden yana, Yeşilli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, Yeşilli hep milletten yana oldu. Terörün kökünü kazımak için evet diyeceğiz. Ben inanıyorum ki; Yeşilli inşallah 16 Nisan'da yüzde 90 evet diyerek Hollanda'ya, Almanya'ya ve Kandil'e gereken cevabı verecek. Yargı'nın da tarafsız olmasını istiyoruz, ama birileri yargının tarafsız olmasından rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz Biz Türkiye'nin aşını, ekmeğini, ihracatını büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi güçlendireceğiz. PKK, DEAŞ, FETÖ bitsin diye, Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz. Ama birileri bunlar bitmesin diye Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de Türkiye'ye güvenin, Cumhurbaşkanımıza güvenindedi.



HEDİYE EDİLEN SEMAVER KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ



Mitingin ardından yağış nedeniyle Belediye binasına geçen Bakan Tüfenkçi'ye Yeşili Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından Mardin yöresinde salonlarda kullanılan el yapımı büyük boy bakır bir semaver takımı hediye edildi. Semaver takımı karşısında şaşkınlık yaşayan Tüfenkci, Ben de küçük bir şey bekliyordum. Ama maşallahı var. Bunu evin en güzel köşesinde sergileyip, her zaman sizi ve Yeşillileri hatırlayacağım.dedi.