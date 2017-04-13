Mardin Atletizm Takımı Nijeryalı Transferle Güçlendirildi

Mardin Atletizm Spor Kulübü, takımı güçlendirmek amacıyla Nijeryalı atlet Oluwatosin'i transfer etti.



Türkiye Atletizm 1. Lig'den 2015 yılında Türkiye Atletizm Süper Ligi'ne yükselen Mardin Atletizm Spor Kulübü, takımı güçlendirmek amacıyla Nijeryalı atlet Oluwatosin'i transfer etti. Doğunun Süper Ligdeki tek takımı olma başarısını gösteren ve bu yıl 2017 sezonu haziran ayında ilk etabın Ankara'da start alacağını dile getiren Kulüp Başkanı Mehmet Münir Cura, Mardin Atletizm spor kulübünün hedefi Süper ligde kalmak olduğunu söyledi. 21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da yapılan ön görüşmeler sonucunda Süper Lig'de 110 metre engeli, 400 metre engelli ve bayrak branşlarında yarışacak olan Oluwatosin Ayodeji Ogedengbe ile anlaşma sağladıklarını kaydeden Cura, "Mardin'e yakışır bir başarı elde edebilmek için kulüp yönetimi ve antrenörlerimiz çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir" dedi. - MARDİN