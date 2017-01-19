Mardin AK Parti Teşkilatından Müsiad'a Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, beraberindeki heyetle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanlığına tekrar seçilen Nurettin Kasap'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Dündar, MÜSİAD'ın ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade etti. AK Parti Mardin teşkilatı olarak, kentin çıkarlarına yönelik her faaliyette geçmişte olduğu gibi bundan sonra da MÜSİAD yönetiminin yanında olduklarını dile getiren Dündar, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Ziyaretlerinden dolayı Dündar ve yönetimine teşekkür eden Kasap da "Yeni süreçte MÜSİAD camiası olarak Mardin'in iş sektörünü canlı tutmak adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.