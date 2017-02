Mardin 5 Dilden Türkülerle Mardin Görüntülerine 3 Milyon 'Tık'

5 dilden türkülerle Mardin görüntülerine 3 milyon 'tık'



Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yörede konuşulan 5 dilde söylenen 3 halk ezgisi eşliğine yöredeki kültürel mirasın görüntülendiği yaklaşık 13 dakikalık video 3 milyondan fazla kez tıklandı.



Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, 'Dillerin ve dinlerin kavşak noktası' olarak nitelendirilen kentteki kültürel çeşitlilik ve somut olmayan kültürel mirasın görünür kılınması, bunların tanıtılması amacıyla çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, Mardin'in hak ettiği ilgiyi henüz görmediğini, tarihi neolotik döneme yani M.Ö. 10 bin yılına uzanan bu kenti daha fazla tanıtmak, kültürel zenginliğini görünür kılmak gerektiğine inandıklarını anlatırken günümüzde sosyal medyanın büyük önemi bulunduğunu göz önüne alarak çalıştıklarını anlattı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, hazırladıkları ve 2.5 milyonu Facebook'taki sayfalarında olmak üzere en az 3 milyon kez tıklanan Türkçe ve İngilizce hazırladıkları 'Mardin'in Sesleri/Sounds of Mardin' için büyük emek verdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Müzede personelimiz ve Mardin'de yaşayan müzisyenler, müzik öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte 48 kişinin katıldığı bir müzik klibi hazırladık. Hazırladığımız tanıtım videosunda Mardin'in kültürel mirasını görünür kıymayı, Mardin'e gelen kişinin nereleri gezebileceğini, nereleri görmeleri gerektiğini turizm rotalarına göre seneryolaştırıldı. Zenginliğimizi görünebilir kılmak için gönüllülük esas alındı."



Yöresel sanatçıların, müzik öğretmeni ve öğrencilerin yörede konuşulan 5 ayrı dilden ezgileri seslendiği video Mardin müzesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday Mardin'deki kent dokusu, Ulu Camii, Zeynel Abidin Camii ve Türbesi, Zinciriye-Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Meryemana Kilisesi, Deyr-ul Zafaran, Deyr- u Uumur, Mor Yakup, manastırları, Dara antik kenti drone başta olmak üzere çeşitli açılardan çekilen görüntüleri yer aldı. Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 2.52 santimetrelik boyu ile 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Köse'nin yanı sıra Süryani ve Ermeni din adamlarının da kamera karşısına geçtiği videoda kente özgü telkari olarak bilinen gümüş, taş işlemeciliği, çömlekçilik, bakırcılık, semercilik, nalburculuk demircilik gibi geçmişten günümüze yaşatılan el sanatları da müzik eşliğinde görüntülendi.