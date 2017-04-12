Mardin 4 Askerin Şehit Olduğu Yerde, Faciadan Dönüldü

4 askerin şehit olduğu yerde, faciadan dönüldü



MARDİN-Derik karayolunda PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 300 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine bulunarak güvenlik güçleri tarafından olası bir facia yaşanmadan kontrollü bir şekilde imha edildi.-



Derik İlçesi girişinde bulunan Zeytinpınar Mahallesi yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 300 kiloluk el yapımı patlayıcı, vatandaşın yaptığı ihbar üzerine tespit edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, ihbar yapılan bölgeye gelerek, gerekli önlemi aldıktan sonra yolu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, karayolunun iki tarafında da uzun bir araç kuyruğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti. İmha sonrası Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



El yapımı patlayıcının imha edildiği yerde, 26 Eylül 2016 tarihinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.